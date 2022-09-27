Правда о Дейнерис и Дрого смутит фанатов «Игры престолов»: мнение психолога

Одной из ярких любовных линий в известном сериале «Игра престолов» стали отношения Дейнерис Таргариен и Кхала Дрого. Девушку насильно выдали замуж за варвара, который очень грубо обходился с супругой, считая ее своей вещью. Несмотря на это, доброта и ласка Дейнерис помогли Дрого измениться: он стал во всем прислушиваться к жене, проявлял больше чуткости и нежности по отношению к ней. И после его смерти она искренне горевала об утрате.

Правда, психологи считают, что такой союз — очень плохой пример для подражания. По словам Екатерины Романовой, поведение Дейнерис объясняется «стокгольмским синдромом», из-за которого она и прониклась романтическими чувствами к своему обидчику.

«Жертва испытывает симпатию к агрессору», — отметила эксперт в беседе с изданием «7 дней ».

Романова напомнила, что только после смерти Дрого Дейнерис смогла проявить собственную личность. Если бы ее муж был жив, она продолжала бы оставаться на вторых ролях, заключила специалист.