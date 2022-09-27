Правда о Дейнерис и Дрого смутит фанатов «Игры престолов»: мнение психолога
Эксперт советует не подражать подобной истории любви.
Одной из ярких любовных линий в известном сериале «Игра престолов» стали отношения Дейнерис Таргариен и Кхала Дрого. Девушку насильно выдали замуж за варвара, который очень грубо обходился с супругой, считая ее своей вещью. Несмотря на это, доброта и ласка Дейнерис помогли Дрого измениться: он стал во всем прислушиваться к жене, проявлял больше чуткости и нежности по отношению к ней. И после его смерти она искренне горевала об утрате.
Правда, психологи считают, что такой союз — очень плохой пример для подражания. По словам Екатерины Романовой, поведение Дейнерис объясняется «стокгольмским синдромом», из-за которого она и прониклась романтическими чувствами к своему обидчику.
«Жертва испытывает симпатию к агрессору», — отметила эксперт в беседе с изданием «7 дней».
Романова напомнила, что только после смерти Дрого Дейнерис смогла проявить собственную личность. Если бы ее муж был жив, она продолжала бы оставаться на вторых ролях, заключила специалист.