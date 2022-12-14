Правда о баснословном наследстве Людмилы Сенчиной поразит: суммы озвучены

Людмила Сенчина явно не бедствовала. По слухам, за свою сольную карьеру она успела сколотить целое состояние. Артистка выступала даже тогда, когда боролась с онкологией, за что получала немаленькие гонорары.

Сведения о баснословном наследстве исполнительницы появились почти сразу после ее смерти, наступившей в январе 2018 года. Претендовать на заработанное непосильным трудом смогли 49-летний сын звезды Вячеслав и ее третий супруг — продюсер Владимир Андреев.

Не так давно вдовец дал большое интервью, в котором раскрыл правду об имуществе Сенчиной, о котором все это время ходили легенды. Например, говорили, что знаменитость оставила после себя огромные суммы денег и большое количество недвижимости — якобы у нее есть даже вилла на Финском заливе.

Однако, как оказалось, ничего этого у артистки никогда не было. «На самом деле остался один дом, который мы с Люсей строили, и одна квартира», — приводит слова продюсера издание «Комсомольская правд а». Кроме того, вдовец уточнил, что недвижимость досталась сыну Сенчиной, но тот обосновался за границей, поэтому решил продать дом. Его цена также была озвучена Андреевым.

«Можете написать, что дом Сенчиной продается за 30 миллионов рублей», — подметил он в беседе с журналистами. У супруга артистки остались от нее только собаки: одну Сечина подобрала сама, когда еще была жива, а вторую попросила возлюбленного взять незадолго до своей смерти.