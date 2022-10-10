Правда не заставила ждать: об исчезновении Кадышевой выдали все как есть

Вот уже несколько месяцев Надежда Кадышева не выходит на связь со своими поклонниками в социальных сетях. Вдобавок к этому артистка давно не блистала на сцене. Неудивительно, что в медиапространстве начали появляться слухи о том, что знаменитость исчезла не просто так.

Многие посчитали, что певица ушла в тень из-за того, что испытывает проблемы со здоровьем. И основания для подобных разговоров, действительно, есть. Ранее врачи поставили звезде страшный диагноз — рак яичников. Кадышевой удалось побороть смертельный недуг, но фанаты продолжают беспокоиться о любимой артистке. И, как оказалось, делают это совершенно напрасно.

Правда об исчезновении знаменитости не заставила себя ждать: в беседе с порталом BLITZ+ пресс-секретарь исполнительницы расставила все точки над «i». В частности, она заявила, что Кадышева прекрасно себя чувствует. Более того, Надежда Никитична записывает новые хиты и вскоре даст выступление в театре «Золотое кольцо».