Правда не укладывается в голове: что скрывала от подданных Елизавета II

Не секрет, что британские налогоплательщики частично обеспечивают безбедную жизнь членов королевской семьи. Однако и сами представители монаршей династии обладают внушительными капиталами.

Но для подданных покойной Елизаветы ll настоящей неожиданностью стала новость о том, что у этой знатной особы был свой личный банкомат. Кажется, что женщине с таким происхождением и статусом просто не нужны бумажные деньги. Королеву с трудом можно представить в обычном магазине или торговом центре. А во время публичных выходов она вряд ли могла себе что-то купить.

Там не менее, на первом этаже Букингемского дворца стоял личный банкомат Елизаветы ll. За его работой следили специальные слуги, которые время от времени пополняли запасы наличных денег, чтобы Ее Величество могло спокойно снять любую сумму.