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Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка»

4 августа 2025 09:25
Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка»

Лицо актрисы стало впалым, а милые щечки пропали.  

На премьере второго сезона «Уэнсдэй» в Лондоне Дженна Ортега появилась в дерзком платье, но никто на него не смотрел — папарацци щелкали лицо, которое с трудом узнали. Блондинистые брови, впалые щёки, удлинённый подбородок — и масса вопросов: что с ней случилось?

Зачем молодая звезда изменила лицо? И главное — это пластика или что-то ещё?

Сначала подумали: комки Биша

Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка»

Интернет сразу вынес приговор: актриса якобы удалила комки Биша — жировые подушки в щеках, удаление которых подчёркивает скулы. Именно эта процедура часто приводит к «впалому лицу», особенно у худощавых девушек.

Однако пластический хирург Владимир Плахотин в разговоре с «Киноафишей» резко охладил пыл тех, кто решил, что Дженна легла под нож.

Но реальность сложнее — дело в препаратах

Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка»

По словам врача, у Ортеги признаки вовсе не хирургии, а так называемого «Оземпик-фейса». Это визуальные изменения, возникающие при приёме препаратов для контроля веса — например, семаглутида (торговая марка — Оземпик). Лицо «сдувается» — уходит жир в средней трети, появляются впадины, углы, усталость.

Плахотин уточняет:

«Удаление комков Биша даёт более локальный и предсказуемый эффект — подчёркивает скулы, но не приводит к общей потере объёма лица, как это случилось у Дженны».

Может ли это повлиять на карьеру?

Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка»

Да. По словам врача, при таком похудении может ухудшаться мимика, «смываются» эмоции, теряется пластика. Это не катастрофа, но актёру становится тяжелее играть — особенно в жанрах, где нужно передавать тонкие эмоции.

Самое интересное — лицо, изменённое не скальпелем, а при помощи «волшебных таблеток для похудения», может вернуться. Всё зависит от режима, питания и психоэмоционального состояния. А в случае с Ортегой, судя по внешности, — всё это сейчас явно не в балансе.

Фанаты просят вернуть «ту самую Дженну». Пока актриса платит высокую цену за свою трансформацию, врачи напоминают: мода на «впалые щёки» может пройти. А здоровье — остаётся.

Первый сезон «Уэнсдей» за неделю набрал 341,2 млн часов просмотра: рассказываем, когда ждать вторую часть.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Уэнсдэй»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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