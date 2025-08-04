Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка»

На премьере второго сезона «Уэнсдэй» в Лондоне Дженна Ортега появилась в дерзком платье, но никто на него не смотрел — папарацци щелкали лицо, которое с трудом узнали. Блондинистые брови, впалые щёки, удлинённый подбородок — и масса вопросов: что с ней случилось?

Зачем молодая звезда изменила лицо? И главное — это пластика или что-то ещё?

Сначала подумали: комки Биша

Интернет сразу вынес приговор: актриса якобы удалила комки Биша — жировые подушки в щеках, удаление которых подчёркивает скулы. Именно эта процедура часто приводит к «впалому лицу», особенно у худощавых девушек.

Однако пластический хирург Владимир Плахотин в разговоре с «Киноафишей» резко охладил пыл тех, кто решил, что Дженна легла под нож.

Но реальность сложнее — дело в препаратах

По словам врача, у Ортеги признаки вовсе не хирургии, а так называемого «Оземпик-фейса». Это визуальные изменения, возникающие при приёме препаратов для контроля веса — например, семаглутида (торговая марка — Оземпик). Лицо «сдувается» — уходит жир в средней трети, появляются впадины, углы, усталость.

Плахотин уточняет:

«Удаление комков Биша даёт более локальный и предсказуемый эффект — подчёркивает скулы, но не приводит к общей потере объёма лица, как это случилось у Дженны».

Может ли это повлиять на карьеру?

Да. По словам врача, при таком похудении может ухудшаться мимика, «смываются» эмоции, теряется пластика. Это не катастрофа, но актёру становится тяжелее играть — особенно в жанрах, где нужно передавать тонкие эмоции.

Самое интересное — лицо, изменённое не скальпелем, а при помощи «волшебных таблеток для похудения», может вернуться. Всё зависит от режима, питания и психоэмоционального состояния. А в случае с Ортегой, судя по внешности, — всё это сейчас явно не в балансе.

Фанаты просят вернуть «ту самую Дженну». Пока актриса платит высокую цену за свою трансформацию, врачи напоминают: мода на «впалые щёки» может пройти. А здоровье — остаётся.

Первый сезон «Уэнсдей» за неделю набрал 341,2 млн часов просмотра: рассказываем, когда ждать вторую часть.