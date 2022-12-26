Правда ли, что ночь с Клеопатрой стоила мужчинам жизни? Ответили ученые

Уже давно доказано, что Клеопатра не была такой красавицей, какой ее представили в кино благодаря несравненной Элизабет Тейлор. Однако египетской царице действительно удавалось легко завоевать мужчин благодаря харизме, обаянию и остроте ума. Она выделялась удивительной образованностью и индивидуальностью, а также легко манипулировала противоположным полом. Благодаря роману с Цезарем Клеопатра вновь оказалась на троне, а отношения с Марком Антонием обеспечили будущее ее сыну.

Существовали легенды и о гареме царицы. Якобы она велела составить список из самых привлекательных мужчин при дворе. После совместной ночи фаворитов Клеопатры безжалостно убивали по ее приказу. Таким образом она не только пыталась скрыть свою связь с простолюдинами, но и старалась не допустить обсуждений собственной репутации. И даже несмотря на верную смерть, находилось немало желающих провести время в покоях Клеопатры. Однако документальных доказательств такой беспощадной жестокости царицы ученые так и не нашли.