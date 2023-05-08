Правда ли, что Киркорова заменили двойником: физиогномист раскрыл правду

Филипп Киркоров никогда не скрывал свою любовь к пластике и косметологии. Артист регулярно работает над своей внешностью, а недавно прошел через несколько процедур, которые превратили его практически в другого человека. И изменения оказались настолько сильными, что напугали даже самых преданных фанатов.

Так, поклонники артиста из Новосибирска, где у него недавно был концерт, уверены, что на сцене выступал не их кумир, а его двойник. По их мнению, музыкант заменил себя своей копией, так как до сих пор отходит от сложных операций, но не хочет рассказывать публике об этом.

На самом же деле опасения фанатов оказались напрасными. По словам врача-физиогномиста Олега Воеводина, перед поклонниками был настоящий Киркоров, ведь по всем признакам это один и тот же человек.