Правда или вымысел? Сложный тест о популярной комедии Гайдая

Леонида Гайдая знают в основном по «Бриллиантовой руке» и комедиям про Шурика. Но за свою карьеру мэтр советского кино снял гораздо больше картин.

Одна из них — лента «Не может быть!». В экранизации произведений Михаила Зощенко сыграли знаменитые актеры семидесятых: Михаил Пуговкин и Наталья Крачковская, Олег Даль и Наталья Селезнева, Михаил Кокшенов и Валентина Теличкина. А еще Савелий Крамаров, Георгий Вицин, Леонид Куравлев — в общем, все звезды.

Правда, из-за небывалого успеха «Бриллиантовой руки» и «Операции "Ы"», этот фильм часто обделяют вниманием. Его и показывают не так часто, и наизусть реплики персонажей не цитируют.

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