Правда или миф? Проверьте интуицию с помощью забавного теста

Каждую минуту в интернете публикуется огромное количество разнообразной информации. Другой вопрос - насколько подлинной она является. О необходимости фильтровать полученные в тех или иных источниках сведения, критически мыслить и уметь отличать фейк от настоящей новости говорят ученые. Считается, что наиболее уязвимой аудиторией является старшее поколение, которое безоговорочно верит прочитанному, увиденному и услышанному. Так ли это, решили проверить исследователи из Университета Флориды (США). Они провели эксперимент, участие в котором приняли студенты и люди в возрасте от 61 до 87 лет. Респондентов разделили на две группы, каждая из которых читала и оценивала статьи на злободневные темы. Часть сведений, предложенных для анализа, была фальшивой, часть - настоящей. Как показали результаты эксперименты, аудитория 61+ читала больше новостей и на основании этого и жизненного опыта могла отличить фейк от реальной информации. Не уступила им и молодежь, представители которой в большинстве своем не купились на выдумки. А вот читатели в возрасте 70+ чаще всего были неспособны отличить ложь от правды.

А как обстоят дела с этим навыком у вас? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.