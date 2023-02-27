Правда или ложь: знаете ли вы хоть немного о жизни в Советском Союзе?

О жизни в Советском Союзе одни знают не понаслышке, другие - лишь из рассказов старшего поколения, фильмов и книг. Среди молодежи бытует множество мифов о той эпохе, некоторые из них имеют под собой реальную подоплеку, некоторые являются вымыслом в чистом виде. Так, например, представители нового поколения зачастую убеждены, что в СССР не было супермаркетов. Да, огромных магазинов с таким техническим оснащением, как сейчас, в Союзе действительно не было, однако существовали универсамы. По своей сути они мало чем отличались от современных супермаркетов - придя туда, можно было взять тележку и отправиться выбирать необходимые товары. Взяв все необходимое, покупатели отправлялись на кассу, где их рассчитывал продавец. По некоторым данным, первый такой универсам самообслуживания появился в Ленинграде в 1970-х годах. Советские граждане даже придумали для таких магазинов забавное народное название - “сам-бери”. А вот в конце 1980-х количество универсамов сократилось в связи с тотальным дефицитом.

Насколько хорошо вы знаете историю и быт СССР? Сможете отличить реальные факты от вымышленных? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.