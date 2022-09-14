Правда или ложь: шикарный тест о жизни в СССР

Кажется, что благодаря фильмам и книгам о жизни в СССР мы знаем об этой эпохе абсолютно все - даже те, кто родился и вырос после его распада. Однако на самом деле, конечно же, это не так. Многие люди, например, считают, что фастфуд появился в России только в 1990 году, когда в Москве открылся первый в Советском Союзе ресторан “Макдональдс”. Тем более удивительным покажется тот факт, что заведения быстрого питания в СССР возникли еще в 1920-е годы. Разумеется, они крайне мало походили на те рестораны, которые существуют в наше время. Это были точки быстрого питания, где можно было приобрести горячие пирожки, всевозможные булочки и бублики, а также другой перекус. В 1930-е годы Народный комитет пищевой промышленности возглавил Анастас Микоян, который детально изучил деятельность американских кафетериев и загорелся идеей наладить в СССР быстрое производство булочек с котлетами - иными словами, гамбургеров. Вскоре в Союзе появились “Горячие московские котлеты”, которые представляли собой котлету, зажатую между двух кусочков специальной булочки или ломтиков обыкновенного хлеба. Стоил такой перекус 50 копеек.

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