Правда или ложь: шикарный тест на эрудицию

“Вот это эрудиция”, - восхищенно вздыхают люди, когда знакомятся с человеком, сведущим в самых разных областях. Такие “всезнайки” способны поддержать разговор практически на любую тему, но при этом их важно отличать от гелертеров и полиматов (“универсальных людей”). Если эрудит действительно разбирается в теме, может провести причинно-следственные связи и действительно понимает, о чем говорит, то гелертеры, как правило, ограничиваются поверхностным знанием разнообразных фактов. Эти люди могут наизусть выучить энциклопедию, будет сыпать терминами и датами, но если попросить его проанализировать какую-то тему, порассуждать на основе известных ему научных фактов, он, скорее всего, впадет в ступор. Кроме того, не следует путать эрудитов с полиматами - личностями, которые достигли значительных успехов сразу в нескольких сферах деятельности, науки или искусства. Примеров такого многогранного ученого является Леонардо да Винчи, известный не только как художник, но и как изобретатель, музыкант, и, по некоторым данным, прекрасный повар.

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