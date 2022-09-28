Правда или ложь: непростой тест по фильмам СССР
Как хорошо вы знаете комедию “Не может быть!”?
Замысел сатирической комедии “Не может быть!” режиссер Леонид Гайдай вынашивал на протяжении многих лет. Осуществить его сразу помешала цензура - художественный совет считал, что бездуховным персонажам, которых в фильме беспощадно высмеивают, не место на советском экране. В итоге Гайдаю удалось отстоять свое детище. Частично съемки комедии проходили в Астрахани. В связи с этим с актером Вячеславом Невинным, сыгравшем в одной из новелл брата жены Горбушкина, произошел курьезный случай. На момент начала съемок артист был занят в другом проекте. Чтобы успеть на съемки в Астрахань, Невинный попросил своего помощника купить билет на самолет. А потом с удивлением узнал, что помощник сначала приобрел билет, а затем сдал его. Дело в том, что на имя Вячеслава Невинного пришла телеграмма: “Съемка сегодня Астрахани не может быть Гайдай”. Ассистент актера не понял, что “Не может быть!” - это название фильма, и решил, что съемки в Астрахани отменены.
Помните ли вы легендарную сатирическую комедию? Пройдите наш тест с фактами о фильме - некоторые из них правдивые, а некоторые ложные. Ваша задача - определить, что из этого “Может быть!”, а чего “Не может быть!” ни при каких обстоятельствах.