Правда или ложь: непростой тест по фильмам СССР

Замысел сатирической комедии “Не может быть!” режиссер Леонид Гайдай вынашивал на протяжении многих лет. Осуществить его сразу помешала цензура - художественный совет считал, что бездуховным персонажам, которых в фильме беспощадно высмеивают, не место на советском экране. В итоге Гайдаю удалось отстоять свое детище. Частично съемки комедии проходили в Астрахани. В связи с этим с актером Вячеславом Невинным, сыгравшем в одной из новелл брата жены Горбушкина, произошел курьезный случай. На момент начала съемок артист был занят в другом проекте. Чтобы успеть на съемки в Астрахань, Невинный попросил своего помощника купить билет на самолет. А потом с удивлением узнал, что помощник сначала приобрел билет, а затем сдал его. Дело в том, что на имя Вячеслава Невинного пришла телеграмма: “Съемка сегодня Астрахани не может быть Гайдай”. Ассистент актера не понял, что “Не может быть!” - это название фильма, и решил, что съемки в Астрахани отменены.

Помните ли вы легендарную сатирическую комедию? Пройдите наш тест с фактами о фильме - некоторые из них правдивые, а некоторые ложные. Ваша задача - определить, что из этого “Может быть!”, а чего “Не может быть!” ни при каких обстоятельствах.