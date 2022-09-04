Правда глаза колет: почему «Незнайка на Луне» вывел европейцев из себя

То ли сатира слишком едкая, то ли зрители без чувства юмора.

«Незнайка на Луне», снятый по одноименной книге Николая Носова, для россиян — ценное произведение, в определенном смысле предсказавшее будущее. А для западных зрителей — оскорбительное полотно.

Иностранные рецензенты не смогли сдержать негодования после просмотра, а отечественные поклонники мультфильма — ехидства. Все потому что добрую, поучительную для советских детей сказку за границей обвинили в неприкрытой прокоммунистической пропаганде.

«Это плохо изображенный капитализм, в котором богатые процветают на горбу бедных, а бедные голодают, сколько бы ни работали. Не надо так», — пожаловался один из рецензентов.

Россияне не согласились, что Носов описал что-то «плохо», напротив, даже скептики признали гениальность автора, который вовсе не сгущал краски: