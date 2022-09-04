Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Правда глаза колет: почему «Незнайка на Луне» вывел европейцев из себя

Правда глаза колет: почему «Незнайка на Луне» вывел европейцев из себя

4 сентября 2022 15:30
Правда глаза колет: почему «Незнайка на Луне» вывел европейцев из себя

То ли сатира слишком едкая, то ли зрители без чувства юмора.

«Незнайка на Луне», снятый по одноименной книге Николая Носова, для россиян — ценное произведение, в определенном смысле предсказавшее будущее. А для западных зрителей — оскорбительное полотно.

Иностранные рецензенты не смогли сдержать негодования после просмотра, а отечественные поклонники мультфильма — ехидства. Все потому что добрую, поучительную для советских детей сказку за границей обвинили в неприкрытой прокоммунистической пропаганде.

«Это плохо изображенный капитализм, в котором богатые процветают на горбу бедных, а бедные голодают, сколько бы ни работали. Не надо так», — пожаловался один из рецензентов.

Россияне не согласились, что Носов описал что-то «плохо», напротив, даже скептики признали гениальность автора, который вовсе не сгущал краски:

«Как же тяжело им видеть правду, не хотят верить, мучаются», «Естественно, что они негодуют. Ведь это они, жители условной "Луны"», «На кого обиделись? На себя!».

Фото: Кадр из мультфильма "Незнайка на Луне" (1997)
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video