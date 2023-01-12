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Киноафиша Статьи Прапорщик Задов остался не у дел: таким Дмитрия Нагиева вы точно не видели (фото)

Прапорщик Задов остался не у дел: таким Дмитрия Нагиева вы точно не видели (фото)

12 января 2023 17:00
Прапорщик Задов остался не у дел: таким Дмитрия Нагиева вы точно не видели (фото)

Об этом постарались скорее забыть.

Дмитрий Нагиев всегда славился своей любовью к радикальным перевоплощениям. Все началось с культового шоу «Осторожно, Модерн!», где артист играл женщин, военных и подростков. После «Модерна» вышел спин-офф «Осторожно, Задов!». Главным героем стал харизматичный и по-своему обаятельный прапорщик, блистательно сыгранный Нагиевым. Это образ надолго запомнился зрителям и стал культовым.

Прапорщик Задов остался не у дел: таким Дмитрия Нагиева вы точно не видели (фото)

Но шоумен не остановился на достигнутом и активно продолжал экспериментировать с разными амплуа. В 2012 году вышла комедия «Мужчина с гарантией», где Дмитрий исполнил роль Владимира Лапутева. Сам фильм получился весьма странным, но больше всего публику неприятно удивил персонаж Нагиева — уродливый и обрюзгший богач. Для создания образа использовали специальные накладки и тонну грима. Артисту приходилось часами ходить в этом «скафандре», из-за чего у него начались раздражения на коже.

Судя по отзывам к фильму, эти жертвы оказались напрасны. Комедию разгромили критики и зрители, а героя Нагиева назвали крайне неудачным.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Осторожно, Задов!», 2004-2005, кадр из фильма «Мужчина с гарантией», 2012
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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