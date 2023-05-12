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Практиковали только в СССР: на «омоложение» советских актрис стыдно смотреть

12 мая 2023 08:45
Практиковали только в СССР: на «омоложение» советских актрис стыдно смотреть

Это весьма нестандартный способ.

Довольно часто возрастным актрисам приходится играть в кадре совсем молодых девушек. И если артистка талантлива и харизматична, то она без проблем справится с этой задачей. Однако стилисты и постановщики все же хотят перестраховаться и прибегают к различным уловкам.

Но в советские времена к омоложению женщин подходили весьма нестандартно. Вместо того чтобы использовать плотный грим, скрывающий морщины, профессионалы работали над изменением прически. Актрисам чаще всего делали два несуразных хвостика, которые лишь привлекали внимание к их лицу.

Так поступили с Ириной Муравьевой во время съемок комедии «Карнавал». Весь образ оказался неудачным, было стыдно наблюдать за взрослой женщиной в таком странном виде. Хотя игра артистки оставалась на высшем уровне.

Похожей участи не удалось избежать и Надежде Румянцевой. Ей заплели две нелепых косички, поэтому в «Девчатах» она смотрелась глупо. Практиковали только в СССР: на «омоложение» советских актрис стыдно смотреть

Фото: Кадр из фильма «Солдат Иван Бровкин» (1955), кадр из фильма «Карнавал» (1981), кадр из фильма «Девчата» (1961)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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