Практически неразлучны: правду о связи с Волочковой раскрыл 21-летний блогер

В последние недели подписчики Анастасии Волочковой заметили, что на ее домашних снимках в Сети все чаще начал появляться незнакомый молодой человек. Светловолосого парня артистка представила как своего хорошего друга Вадима Стукалова. Она подчеркнула, что кроме дружбы их также связывают и рабочие отношения. Стукалов помогает артистке в творчестве и продвижении в соцсетях.

А сам Вадим высказывается об Анастасии куда более откровенно. 21-летний блогер раскрыл правду о связи с Волочковой, сообщив, что они практически неразлучны. Стукалов рассказал, что познакомился с балериной на премьере ее спектакля 3 года назад. Вадим был поклонником артистки и смог добиться личной встречи за кулисами. Весь следующий год он не пропускал выступления звезды, а затем набрался смелости и написал ей в одном из мессенджеров. После этого между ними завязалось общение.

«Наши встречи стали регулярными», — признался Вадим в беседе с изданием «СтарХит ».

Теперь Стукалов получил должность контент-менеджера в команде балерины. Молодой мужчина настаивает, что несмотря на слухи о романе, их отношения ограничиваются близкой дружбой.