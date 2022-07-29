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Практически неразлучны: правду о связи с Волочковой раскрыл 21-летний блогер

29 июля 2022 11:40
Практически неразлучны: правду о связи с Волочковой раскрыл 21-летний блогер

Молодой мужчина рассказал о регулярных встречах с артисткой.

В последние недели подписчики Анастасии Волочковой заметили, что на ее домашних снимках в Сети все чаще начал появляться незнакомый молодой человек. Светловолосого парня артистка представила как своего хорошего друга Вадима Стукалова. Она подчеркнула, что кроме дружбы их также связывают и рабочие отношения. Стукалов помогает артистке в творчестве и продвижении в соцсетях.

А сам Вадим высказывается об Анастасии куда более откровенно. 21-летний блогер раскрыл правду о связи с Волочковой, сообщив, что они практически неразлучны. Стукалов рассказал, что познакомился с балериной на премьере ее спектакля 3 года назад. Вадим был поклонником артистки и смог добиться личной встречи за кулисами. Весь следующий год он не пропускал выступления звезды, а затем набрался смелости и написал ей в одном из мессенджеров. После этого между ними завязалось общение.

«Наши встречи стали регулярными», — признался Вадим в беседе с изданием «СтарХит».

Теперь Стукалов получил должность контент-менеджера в команде балерины. Молодой мужчина настаивает, что несмотря на слухи о романе, их отношения ограничиваются близкой дружбой.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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