Киноафиша Статьи «Практически не отрываясь посмотрела»: рецепт идеального будничного вечера — диван, плед и этот 4-серийный российский детектив

«Практически не отрываясь посмотрела»: рецепт идеального будничного вечера — диван, плед и этот 4-серийный российский детектив

3 февраля 2026 18:36
«Практически не отрываясь посмотрела»: рецепт идеального будничного вечера — диван, плед и этот 4-серийный российский детектив

Если завтра рано вставать, погружаться в сложную историю не хочется.

Вечер свободен, но времени на многосерийную сагу нет? Идеальный вариант — российский детектив «Моя любимая мишень». Этот четырехсерийный проект 2019 года от канала «Домашний» держит внимание в фокусе, не перегружая сюжетом. Его рейтинг на «Кинопоиске» — уверенные 7.2 баллов.

История начинается как история любви. Мария и Руслан Донские счастливы, но финансовые проблемы рушат их привычный мир. После провала бизнес-проекта Руслан соглашается на сомнительную работу и уезжает в командировку. Через месяц Марии сообщают о его гибели в аварии.

Героиня пытается начать жизнь заново в другом городе, устроившись репетитором. И тут в доме появляется отец ее ученика — мужчина, поразительно похожий на покойного мужа. Перед Марией встает вопрос: это просто двойник или ее Руслан жив и все это время вел двойную игру? Она начинает свое расследование, которое быстро затягивает.

Практически не отрываясь посмотрела сериал "Моя любимая мишень".

«Практически не отрываясь посмотрела»: рецепт идеального будничного вечера — диван, плед и этот 4-серийный российский детектив

Отличный фильм, очень понравился! Такой неожиданный поворот событий, — пишут зрители.

Сериал легок для восприятия — его можно смотреть фоном, не теряя нити повествования. Зрители отмечают удачный микс жанров: это и детектив с интригой, и криминальная история, и даже мелодрама. Особенно хвалят игру Максима Щеголева, который, играя неоднозначного персонажа, умудряется вызвать симпатию. По сюжету его герой идет на риск ради любви, что добавляет драматизма.

Четыре серии пролетают быстро, а финал предлагает неожиданный поворот. Если вам нужен компактный, но цепляющий сериал на один вечер — это он.

Фото: Кадры из сериала «Моя любимая мишень»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
