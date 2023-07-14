Практически не изменилась за 25 лет: это фото доказывает, что Андреева вечно молодая

Впервые в «Останкино» Екатерина Андреева попала больше 30 лет назад. Телевизионщики сразу прозвали ее Снежной королевой. В кадре знаменитость была холодна и притягательно красива.

Такой она осталась до сих. Зрители с удивлением отмечают, что ведущая новостей на федеральном канале с годами совсем не меняется. Многие даже шутят, что звезда спит в морозильной камере, чтобы не стареть.

На самом деле вечно молодая Андреева прибегает к другим хитростям. В одном из интервью звезда рассказала, что ухаживает за собой, используя не только дорогостоящие косметические средства. Например, телеведущая обожает обычный детский крем и называет его «бомбой за три копейки».

Стройность фигуры знаменитость поддерживает при помощи регулярных занятий йогой. К тому же Андреева перепробовала всевозможные омолаживающие процедуры, например, обертывания. А вот ложиться под нож пластического хирурга телеведущая не желает.