Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Практически не изменилась за 25 лет: это фото доказывает, что Андреева вечно молодая

Практически не изменилась за 25 лет: это фото доказывает, что Андреева вечно молодая

14 июля 2023 15:00
Практически не изменилась за 25 лет: это фото доказывает, что Андреева вечно молодая

Знаменитость раскрыла свои бьюти-секреты.

Впервые в «Останкино» Екатерина Андреева попала больше 30 лет назад. Телевизионщики сразу прозвали ее Снежной королевой. В кадре знаменитость была холодна и притягательно красива.

Практически не изменилась за 25 лет: это фото доказывает, что Андреева вечно молодая

Такой она осталась до сих. Зрители с удивлением отмечают, что ведущая новостей на федеральном канале с годами совсем не меняется. Многие даже шутят, что звезда спит в морозильной камере, чтобы не стареть.

На самом деле вечно молодая Андреева прибегает к другим хитростям. В одном из интервью звезда рассказала, что ухаживает за собой, используя не только дорогостоящие косметические средства. Например, телеведущая обожает обычный детский крем и называет его «бомбой за три копейки».

Стройность фигуры знаменитость поддерживает при помощи регулярных занятий йогой. К тому же Андреева перепробовала всевозможные омолаживающие процедуры, например, обертывания. А вот ложиться под нож пластического хирурга телеведущая не желает.

Фото: кадр из телепередачи «Время», GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше