Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Практически эталон: первая экранизация «Войны миров» вышла 70+ лет назад, и она почти во всем круче фильма Спилберга

Практически эталон: первая экранизация «Войны миров» вышла 70+ лет назад, и она почти во всем круче фильма Спилберга

25 июня 2025 16:11
Практически эталон: первая экранизация «Войны миров» вышла 70+ лет назад, и она почти во всем круче фильма Спилберга

Даже зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes у картины 1953 года почти вдвое выше: 71% против 42%.

Когда в 2005 году Стивен Спилберг выпустил свою версию «Войны миров», казалось, что старый сюжет получил новое дыхание. Триподы стали внушительнее, люди — эмоциональнее, Том Круз — Том Круз. Но стоит копнуть чуть глубже, и становится ясно: многое из того, что делает «современный» фильм эффектным, уже было сделано… только раньше. Причем во многом — даже лучше.

Первая «Война миров» 1953 года не просто прошла проверку временем — она, как ни странно, до сих пор потрясающа по драматургии и своей вязкой атмосфере.

Пионер серьезного Sci-Fi

В начале 50-х зрители привыкли к инопланетянам в латексе и актерам, умирающим с выпученными глазами. И тут вышла «Война миров», где от всего этого не осталось ни следа — только холодный ужас перед неумолимым, техногенным злом.

Безумно реалистичный для своего времени, фильм буквально провел человечество через конец света. Даже атомная бомба оказалась бесполезной — зрители в зале вжимались в кресла. Концовка, кстати, не менее мощная, чем в книге: никакой героической победы, только природа и... тонкий, не пафосный религиозный подтекст.

Практически эталон: первая экранизация «Войны миров» вышла 70+ лет назад, и она почти во всем круче фильма Спилберга

Спецэффекты, за которые не стыдно

Те самые летающие машины с щупальцами? Да, проволоки видно. Но если абстрагироваться от разрешения Blu-ray, можно только аплодировать: взрывы, лучи, экранные щиты — все это было сделано руками, без компьютеров. Каждый кадр — маленькое чудо инженерной фантазии для своего времени. Эффекты выглядели серьезно, потому что фильм сам был серьезным. Тут не про «ой, как красиво горит», а про «мы точно проиграем».

Конечно, технологии 2000-х были на другом уровне. Триподы тут — гигантские, жуткие, с зубодробительным звуком сирен. Визуально это сильнейшее кино, где каждый взрыв ощущается на коже. Но иногда создается ощущение, что эффектность чуть перекрывает смысл. Технический блеск есть, а вот философская глубина — чуть в тени.

Масштаб и чувство эпохи

Не забываем, фильм вышел спустя 8 лет после Второй мировой. Тема глобального конфликта, единства перед лицом катастрофы — это пульс фильма. Все человечество объединяется не потому что надо, а потому что иначе нельзя. И это ощущение мира на краю гибели ощущается сильнее, чем в большинстве современных блокбастеров.

Практически эталон: первая экранизация «Войны миров» вышла 70+ лет назад, и она почти во всем круче фильма Спилберга

Задал планку жанру

Это был первый серьезный НФ-фильм об инопланетном вторжении, который подал жанр не как шутку, а как повод задуматься. После него уже нельзя было снимать «пришельцев с антеннами» как раньше. Он изменил тональность и стал прямым прародителем десятков картин, от «Вторжения похитителей тел» до «Дня независимости».

Чем все-таки хорош фильм Спилберга

Но есть то, что 2005-й действительно делает лучше: личная драма. Герой Круза — не супермен, а раздолбай-отец, который в процессе апокалипсиса учится быть человеком. Его дети — не просто «цель спасения», а живые, настоящие персонажи. Особенно хороша Дакота Фэннинг, у которой паника в глазах выглядит до неприличия убедительно.

Не будем кривить душой — «Война миров» 2005 года работает. У нее есть атмосфера, боль, страх, а еще — драйв и мощные актерские работы. Это фильм не про спасение мира, а про то, как один человек удерживает свою реальность от развала. Спилберг нашел нерв этой истории и оголил его на экране. А это дорого стоит.

Практически эталон: первая экранизация «Войны миров» вышла 70+ лет назад, и она почти во всем круче фильма Спилберга

Вывод?

Пусть Круз бегает быстро, а триподы рычат громче, но у фильма 1953 года есть то, чего нет ни у одного ремейка — первородный ужас перед неизвестным. Он научил нас бояться правильно. А еще — верить, что иногда спасение приходит не из ствола оружия, а… из самого непредсказуемого источника.

Ранее мы писали: Худший фильм в карьере Спилберга вышел ровно 20 лет назад: собрал $600 000 000, а зрители ненавидят — почему?

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Война миров» (1953)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Читать дальше 21 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
«Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» «Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» Читать дальше 20 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше