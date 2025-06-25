Практически эталон: первая экранизация «Войны миров» вышла 70+ лет назад, и она почти во всем круче фильма Спилберга

Даже зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes у картины 1953 года почти вдвое выше: 71% против 42%.

Когда в 2005 году Стивен Спилберг выпустил свою версию «Войны миров», казалось, что старый сюжет получил новое дыхание. Триподы стали внушительнее, люди — эмоциональнее, Том Круз — Том Круз. Но стоит копнуть чуть глубже, и становится ясно: многое из того, что делает «современный» фильм эффектным, уже было сделано… только раньше. Причем во многом — даже лучше.

Первая «Война миров» 1953 года не просто прошла проверку временем — она, как ни странно, до сих пор потрясающа по драматургии и своей вязкой атмосфере.

Пионер серьезного Sci-Fi

В начале 50-х зрители привыкли к инопланетянам в латексе и актерам, умирающим с выпученными глазами. И тут вышла «Война миров», где от всего этого не осталось ни следа — только холодный ужас перед неумолимым, техногенным злом.

Безумно реалистичный для своего времени, фильм буквально провел человечество через конец света. Даже атомная бомба оказалась бесполезной — зрители в зале вжимались в кресла. Концовка, кстати, не менее мощная, чем в книге: никакой героической победы, только природа и... тонкий, не пафосный религиозный подтекст.

Спецэффекты, за которые не стыдно

Те самые летающие машины с щупальцами? Да, проволоки видно. Но если абстрагироваться от разрешения Blu-ray, можно только аплодировать: взрывы, лучи, экранные щиты — все это было сделано руками, без компьютеров. Каждый кадр — маленькое чудо инженерной фантазии для своего времени. Эффекты выглядели серьезно, потому что фильм сам был серьезным. Тут не про «ой, как красиво горит», а про «мы точно проиграем».

Конечно, технологии 2000-х были на другом уровне. Триподы тут — гигантские, жуткие, с зубодробительным звуком сирен. Визуально это сильнейшее кино, где каждый взрыв ощущается на коже. Но иногда создается ощущение, что эффектность чуть перекрывает смысл. Технический блеск есть, а вот философская глубина — чуть в тени.

Масштаб и чувство эпохи

Не забываем, фильм вышел спустя 8 лет после Второй мировой. Тема глобального конфликта, единства перед лицом катастрофы — это пульс фильма. Все человечество объединяется не потому что надо, а потому что иначе нельзя. И это ощущение мира на краю гибели ощущается сильнее, чем в большинстве современных блокбастеров.

Задал планку жанру

Это был первый серьезный НФ-фильм об инопланетном вторжении, который подал жанр не как шутку, а как повод задуматься. После него уже нельзя было снимать «пришельцев с антеннами» как раньше. Он изменил тональность и стал прямым прародителем десятков картин, от «Вторжения похитителей тел» до «Дня независимости».

Чем все-таки хорош фильм Спилберга

Но есть то, что 2005-й действительно делает лучше: личная драма. Герой Круза — не супермен, а раздолбай-отец, который в процессе апокалипсиса учится быть человеком. Его дети — не просто «цель спасения», а живые, настоящие персонажи. Особенно хороша Дакота Фэннинг, у которой паника в глазах выглядит до неприличия убедительно.

Не будем кривить душой — «Война миров» 2005 года работает. У нее есть атмосфера, боль, страх, а еще — драйв и мощные актерские работы. Это фильм не про спасение мира, а про то, как один человек удерживает свою реальность от развала. Спилберг нашел нерв этой истории и оголил его на экране. А это дорого стоит.

Вывод?

Пусть Круз бегает быстро, а триподы рычат громче, но у фильма 1953 года есть то, чего нет ни у одного ремейка — первородный ужас перед неизвестным. Он научил нас бояться правильно. А еще — верить, что иногда спасение приходит не из ствола оружия, а… из самого непредсказуемого источника.

Ранее мы писали: Худший фильм в карьере Спилберга вышел ровно 20 лет назад: собрал $600 000 000, а зрители ненавидят — почему?