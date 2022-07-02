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«Прадеды переехали»: какой актер из «Клона» связан с Россией

2 июля 2022 11:36
«Прадеды переехали»: какой актер из «Клона» связан с Россией

Любимец зрительниц удивил фактом о себе.

Немало поклонниц сериала «Клон» забыли о главном герое Лукасе, когда на экране появился его конкурент Зейн. Исполнитель роли Лусиано Шафир с первых серий полюбился миллионам телезрителей, особенно в России.

В честь годовщины шоу у актера взяли интервью, в ходе которого он поделился парой любопытных фактов о себе. Оказывается, благодаря своему персонажу Лусиано часто принимают за араба, хотя на самом деле по национальности он еврей.

«Прадеды переехали»: какой актер из «Клона» связан с Россией

«Мои прадеды переехали из Польши в Россию. Знаю иврит, английский язык», — рассказал Шафир.

Вспоминая о съемках в «Клоне», он признался, что сложнее всего ему давать сцены с арабскими танцами. Будучи по натуре стеснительным человеком, Лусиано пришлось приложить усилия, чтобы сделать образ Зейна правдоподобным.

Это помогло Шафиру стать увереннее в себе и расположило к нему женскую часть аудитории. Дошло до того, что поклонницы стали требовать оставить Жади с Зейном, что у другой части зрителей вызывало неприятие, поделился актер с изданием ИА «Татар-информ».

Фото: YouTube
Елена Королева
Елена Королева
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