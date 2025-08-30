Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Позвонил мне Балабанов»: Салтыкова согласилась на съемки в «Брате-2» при одном условии — в итоге заработала больше всех

«Позвонил мне Балабанов»: Салтыкова согласилась на съемки в «Брате-2» при одном условии — в итоге заработала больше всех

30 августа 2025 08:56
«Позвонил мне Балабанов»: Салтыкова согласилась на съемки в «Брате-2» при одном условии — в итоге заработала больше всех

И съемки в ванной уже не пугали.

Когда Алексей Балабанов работал над «Братом-2», по сюжету ему требовалась красивая и узнаваемая певица — символ гламурных 90-х. Человек, который олицетворял бы эту часть эпохи, но при этом мог органично вписаться в ироничный контекст.

Выбор режиссера пал на Ирину Салтыкову. В картине она сыграла полукарикатурный образ самой себя: героиня, которая каждое утро включает собственные клипы. В жизни певица, конечно, до такого не доходила. Балабанов же хотел заполучить именно ее — даже если ради этого придется пойти на жесткие условия.

Гениальность подкупила

Режиссер лично позвонил певице и предложил роль.

Позвонил мне Балабанов и сказал, что хочет, чтобы я снялась у него в фильме. Он прислал мне сценарий и свои другие картины, чтобы я ознакомилась с его творчеством, — вспоминала Салтыкова.

Просмотр фильма «Про уродов и людей», по ее признанию, шокировал. Лишь после личной встречи стало ясно: перед ней действительно гениальный режиссер. Она согласилась — но не просто так.

Салтыкова потребовала гонорар в 3 тысячи долларов за один съемочный день. По тем временам это была почти космическая сумма. Тем более, что участие певицы заняло целых семь дней.

«Позвонил мне Балабанов»: Салтыкова согласилась на съемки в «Брате-2» при одном условии — в итоге заработала больше всех

В итоге ее заработок оказался несравнимо выше доходов остальных актеров, многие из которых работали фактически за идею. Для сравнения: бюджет всего «Брата-2» оценивается примерно в 100 тысяч долларов.

Получив заветный гонорар, певица отработала честно. Балабанов снимал сцены в ее собственной квартире, где только что сделали ремонт, и добился от Салтыковой участия в откровенном эпизоде в ванной.

При этом он старался создать максимально комфортные условия — и актриса позже признавалась, что искренне кайфовала от процесса.

Итог оказался закономерен: Салтыкова стала одной из самых ярких деталей «Брата-2». Балабанов умел рисковать — и выигрывал.

Ранее мы писали: «Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

Фото: Кадры из фильма «Брат-2» (2000 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Мы настолько взяли разгон»: фильм с Биковичем рискует стать хитом в Китае — и речь не про «Вызов» «Мы настолько взяли разгон»: фильм с Биковичем рискует стать хитом в Китае — и речь не про «Вызов» Читать дальше 29 августа 2025
Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили Читать дальше 28 августа 2025
25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок» 25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок» Читать дальше 27 августа 2025
С Королем Ночи, звездами «Натальной карты» и «Слова пацана»: в России снимут сказку Пушкина в духе «Игры престолов» С Королем Ночи, звездами «Натальной карты» и «Слова пацана»: в России снимут сказку Пушкина в духе «Игры престолов» Читать дальше 27 августа 2025
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2 «Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2 Читать дальше 30 августа 2025
«Были звонки, угрозы»: Табаков наотрез отказался играть Есенина в британском кино — сорвал съемки, лишился номинации на «Оскар» «Были звонки, угрозы»: Табаков наотрез отказался играть Есенина в британском кино — сорвал съемки, лишился номинации на «Оскар» Читать дальше 30 августа 2025
Лучшая криминальная драма возвращается: Okko раскрыли дату выхода 2 сезона «Лихих», и подробности сюжета на сдачу Лучшая криминальная драма возвращается: Okko раскрыли дату выхода 2 сезона «Лихих», и подробности сюжета на сдачу Читать дальше 30 августа 2025
Из Минвод в промозглую тундру: работа над «Трассой-2» кипит, и создателям не избежать сравнений с «Настоящим детективом» Из Минвод в промозглую тундру: работа над «Трассой-2» кипит, и создателям не избежать сравнений с «Настоящим детективом» Читать дальше 30 августа 2025
Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше