«Позвонил мне Балабанов»: Салтыкова согласилась на съемки в «Брате-2» при одном условии — в итоге заработала больше всех

И съемки в ванной уже не пугали.

Когда Алексей Балабанов работал над «Братом-2», по сюжету ему требовалась красивая и узнаваемая певица — символ гламурных 90-х. Человек, который олицетворял бы эту часть эпохи, но при этом мог органично вписаться в ироничный контекст.

Выбор режиссера пал на Ирину Салтыкову. В картине она сыграла полукарикатурный образ самой себя: героиня, которая каждое утро включает собственные клипы. В жизни певица, конечно, до такого не доходила. Балабанов же хотел заполучить именно ее — даже если ради этого придется пойти на жесткие условия.

Гениальность подкупила

Режиссер лично позвонил певице и предложил роль.

Позвонил мне Балабанов и сказал, что хочет, чтобы я снялась у него в фильме. Он прислал мне сценарий и свои другие картины, чтобы я ознакомилась с его творчеством, — вспоминала Салтыкова.

Просмотр фильма «Про уродов и людей», по ее признанию, шокировал. Лишь после личной встречи стало ясно: перед ней действительно гениальный режиссер. Она согласилась — но не просто так.

Салтыкова потребовала гонорар в 3 тысячи долларов за один съемочный день. По тем временам это была почти космическая сумма. Тем более, что участие певицы заняло целых семь дней.

В итоге ее заработок оказался несравнимо выше доходов остальных актеров, многие из которых работали фактически за идею. Для сравнения: бюджет всего «Брата-2» оценивается примерно в 100 тысяч долларов.

Получив заветный гонорар, певица отработала честно. Балабанов снимал сцены в ее собственной квартире, где только что сделали ремонт, и добился от Салтыковой участия в откровенном эпизоде в ванной.

При этом он старался создать максимально комфортные условия — и актриса позже признавалась, что искренне кайфовала от процесса.

Итог оказался закономерен: Салтыкова стала одной из самых ярких деталей «Брата-2». Балабанов умел рисковать — и выигрывал.

