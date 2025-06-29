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«Позвонил другу и закричал»: лишь от одной сцены «Игры престолов» Паскаль «визжал как девчонка» — и Оберина с Горой вы в ней не найдете

29 июня 2025 17:38
«Позвонил другу и закричал»: лишь от одной сцены «Игры престолов» Паскаль «визжал как девчонка» — и Оберина с Горой вы в ней не найдете

Иронично, но по сценарию пути Мартелла с его фавориткой так и не пересеклись.

Кто бы мог подумать, что Педро Паскаль в «Игре престолов» может бесконечно пересматривать вовсе не триумфальное появление Оберина Мартелла в борделе, и даже не легендарный момент, когда Гору превращают голову Оберина в арбуз. Нет! Сердце Паскаля навсегда осталось с героиней, с которой его персонаж на экране ни разу не увиделся.

В эфире Saturday Night Live Паскаль признавался: больше всего его впечатлила сцена Дейенерис Таргариен — тот момент, когда она обманом получает в своё распоряжение армию Безупречных. Помните, как юная Кхалиси с ледяным взглядом велит дракону сжечь рабовладельца? А потом отдаёт самый смелый приказ:

«Позвонил другу и закричал»: лишь от одной сцены «Игры престолов» Паскаль «визжал как девчонка» — и Оберина с Горой вы в ней не найдете

«Убейте каждого хозяина, освободите каждого раба».

Паскаль рассказывал, что тогда буквально прыгал по квартире, и, по его же словам, визжал как девчонка:

«Я сразу позвонил другу и закричал, что это шоу вышло на новый уровень!»

А ведь сам Педро подарил «Игре престолов» одну из самых шокирующих смертей. В его исполнении Оберин был горячим, дерзким и слишком самоуверенным. Итогом стал жуткий кадр: Головорез Гора — самый «нежный парень в мире» на съемках, по словам Паскаля, — вдавливает ему глаза и размазывает голову в пыль.

«Позвонил другу и закричал»: лишь от одной сцены «Игры престолов» Паскаль «визжал как девчонка» — и Оберина с Горой вы в ней не найдете

Для актёра, кстати, это был почти спа-день: лежишь весь в прохладной крови из реквизитных трубок — и полный релакс под палящим солнцем.

И всё же любимый кадр Паскаля — не собственный крах, а победа Матери Драконов. Неудивительно: Оберин пал, а Дейенерис в тот день только взлетела. Наверное, если бы их пути пересеклись, у них было бы о чём поговорить — о свободе, мести и том, как красиво горят цепи.

Ранее мы писали: Что было до Короля ночи и восстания Баратеона: за 5 минут рассказываем историю мира «Игры престолов»

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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