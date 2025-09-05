«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)

А вот зумеры не то что кинолент, они и таких девайсов не видели.

Советское кино — это целая вселенная узнаваемых типажей и трогательных сцен. Среди них особое место занимают образы женщин у телефона: то ли они делятся радостными новостями, то ли выясняют отношения, а то и просто сплетничают в рабочее время.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти культовые моменты. В тесте вас ждут пять известных сцен с телефоном из любимых фильмов — от комедий до лирических драм.

Готовы окунуться в атмосферу ностальгии и проверить свою эрудицию? Возможно, некоторые кадры вы узнаете с первого взгляда, а над другими придётся немного поломать голову.

В любом случае желаем удачи!

