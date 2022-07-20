Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть

Меган Маркл снова угодила в скандал. Накануне она сопровождала принца Гарри, который приехал на заседание комиссии ООН и должен был произнести речь. Принц выбрал темой для доклада проблему бедности в африканских странах. Правда, образ его жены о бедности даже не напоминал.

Меган позволила себе лишнее в выборе наряда и аксессуаров, заставив мужа краснеть. На мероприятии герцогиня появилась в строгой темной футболке с юбкой и объемной сумкой в руках. На первый взгляд, довольно простой образ стоил, по некоторым оценкам, больше 20 млн рублей. Дороже всего обошлись Маркл ювелирные украшения — браслет и часы от Cartier и кольцо Triology. На Меган также были туфли от известного бренда Manolo Blahnik, а сумка оказалась из легендарной коллекции Birkin, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль ».

Надо отметить, что Маркл и ранее упрекали в излишней демонстрации роскоши. В этом она невыгодно отличается от Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма. Та, напротив, часто выходит в свет в платьях из масс-маркета, чем восхищаются ее поклонницы.