Позволено все: эти советские звезды дадут фору главным скандалисткам Голливуда

Голливудские звезды славятся не только своим характером, но и довольно крутым нравом. Многие из них любят устраивать громкие скандалы, привлекая к себе еще больше внимания. Поклонники с ужасом вспоминают эпатажные выходки Мадонны, Наоми Кэмпбелл, Бритни Спирс или Памелы Андерсон. Как оказалось, и среди наших соотечественников есть свои «герои».

Некоторые звезды советского кино тоже заслужили право называться скандалистками, которые за словом в карман не полезут. Например, Ирина Муравьева и в реальной жизни придерживалась принципа своей экранной героини из фильма «Москва слезам не верит», который гласит следующее: «Ляпай, но ляпай уверенно!» Артистка никогда не стеснялась открыто выражать собственное мнение и стоять на своем. Однажды из-за этого она поссорилась с Фаиной Раневской. Актриса не зашла в гримерку поздороваться со своей именитой коллегой по цеху, за что та затаила на нее обиду. Муравьевой настоятельно советовали извиниться за свой проступок, но та отмахнулась, заметив, что просить прощения ей не за что.

Между тем Раневская и сама не была паинькой. О выходках звезды экрана до сих пор слагают легенды. Знаменитость не щадила своих коллег, которым прямо в лицо говорила все, что о них думает. На съемках и репетициях она часто устраивала ссоры, открыто и жестко выражая недовольство то сценарием, то работой режиссера, то игрой других артистов. Впрочем, за свой острый язык Фаина Георгиевна поплатилась: постепенно режиссеры начали отказываться от работы с ней.

Наталья Гундарева появлялась на экране в образе ярких женщин, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Коллеги уверяли, что такие роли отлично удавались артистке, поскольку она и сама обладала весьма незаурядным и волевым характером. Однажды звезда выступила категорически против того, чтобы сниматься в одном проекте с молодым Константином Райкиным. Актриса посчитала его «блатным сынком» популярного Аркадия Райкина, правда, впоследствии изменила свое мнение, признав, что звездный наследник действительно талантлив.