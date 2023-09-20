Позвала только самых близких: Пахмутова тайно отпела Добронравова

В Москве сегодня прощаются с поэтом Николаем Добронравовым. Перед открытой церемонией его вдова Александра Пахмутова устроила отпевание супруга в церкви, на которое позвала только родных и близких друзей. Никого из посторонних охрана не пропускала, в том числе и прессу.

Композитор приехала к церкви Сретенского монастыря одной из первых. По словам очевидцев, на Пахмутовой не было лица от горя. Возле церкви даже дежурили врачи — на случай, если пожилой женщине станет плохо.

Отпевание Добронравова заняло около часа, после чего гроб с телом отвезли в концертный зал имени Чайковского, где пройдет официальное прощание.

По сообщению издания «Московский комсомолец», Александра Николаевна во время отпевания держалась с трудом и не скрывала слез. Вдова едва нашла в себе силы поблагодарить работников храма за церемонию.