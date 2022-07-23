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«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас

23 июля 2022 16:51
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас

Зарубежные зрители оказались не готовы к советскому подходу.

«Мойдодыр» с 1954 года учит детей правильно умываться и тщательно следить за гигиеной; и если советские дети понимали посыл, взрослые иностранцы зацикливались лишь на образе наставника главного героя.

В то время как японцев Мойдодыр приводил в ступор, у американцев он вызвал бурные эмоции, граничащие с истерикой, настолько образ умывальника с человеческим лицом оказался впечатляющим.

«Что здесь происходит? Позовите полицию, пожалуйста!» — воскликнул во время просмотра блогер Джастин на канале Skyeng.

Когда его спросили, о чем этот мультфильм, другой блогер Дэниел, составивший ему компанию при ознакомлении с картиной, ответил:

«Нам сказали, что он был придуман, чтобы показать детям, что надо умываться. Но теперь я не хочу, потому что боюсь его. Представляешь, ты должен войти в ванную и увидеть этого "красавчика"? Это кошмар! Никогда не буду спать опять».

Тем не менее, иностранцы отдали должное уровню анимации, которая и через 70 лет выглядит красочной и может составить конкуренцию американским мультфильмам прошлого.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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