«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10

Подобных ошибок в последние годы с артистом не случалось.

Сегодня Антон Васильев – актёр, чьё имя ассоциируется с большими и удачными проектами. «Слово пацана», «Хрустальный», «Невский», «Сводишь с ума» – список можно продолжать долго. Но в фильмографии актёра есть и тёмное пятно, о котором поклонники предпочитают не вспоминать.

Речь о сериале «Свои», стартовавшем в 2017 году и застрявшем на отметке 5,6 на «Кинопоиске» – худший результат Васильева за последнее десятилетие.

По задумке «Свои» выглядели амбициозно. Межведомственная группа из судмедэксперта, криминалиста, программиста, психолога и даже экстрасенса должна была разгадывать самые сложные преступления.

Васильеву досталась роль Дмитрия Родимина – 38-летнего руководителя отдела, конфликтолога и манипулятора.

На бумаге персонаж звучит внушительно. На экране – куда скромнее. Зрители не щадят сериал. В отзывах «Свои» называют глупым и однотипным проектом, критикуя вообще всё.

Особенно достаётся актёрской работе – и Васильев здесь не исключение. Его Родимин не становится ни харизматичным лидером, ни сильным драматическим центром. На фоне нынешних ролей актёра «Свои» смотрятся неловким архивным артефактом.