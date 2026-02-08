Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10

«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10

8 февраля 2026 18:07
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10

Подобных ошибок в последние годы с артистом не случалось.

Сегодня Антон Васильев – актёр, чьё имя ассоциируется с большими и удачными проектами. «Слово пацана», «Хрустальный», «Невский», «Сводишь с ума» – список можно продолжать долго. Но в фильмографии актёра есть и тёмное пятно, о котором поклонники предпочитают не вспоминать.

Речь о сериале «Свои», стартовавшем в 2017 году и застрявшем на отметке 5,6 на «Кинопоиске» – худший результат Васильева за последнее десятилетие.

По задумке «Свои» выглядели амбициозно. Межведомственная группа из судмедэксперта, криминалиста, программиста, психолога и даже экстрасенса должна была разгадывать самые сложные преступления.

«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10

Васильеву досталась роль Дмитрия Родимина – 38-летнего руководителя отдела, конфликтолога и манипулятора.

На бумаге персонаж звучит внушительно. На экране – куда скромнее. Зрители не щадят сериал. В отзывах «Свои» называют глупым и однотипным проектом, критикуя вообще всё.

Особенно достаётся актёрской работе – и Васильев здесь не исключение. Его Родимин не становится ни харизматичным лидером, ни сильным драматическим центром. На фоне нынешних ролей актёра «Свои» смотрятся неловким архивным артефактом.

«От сезона к сезону становится все глупее. Ну зачем же так уж позорить нашу полицию? Глупца Гришу в нормальной организации давно бы уволили», — сокрушаются в Сети.

Фото: Кадр из сериала «Невский», «Свои»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат «На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат Читать дальше 22 февраля 2026
Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Читать дальше 22 февраля 2026
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Читать дальше 21 февраля 2026
«Ох, какой размах»: Устюгов и Безруков встретились в новой исторической драме на 8 серий — это вам не «Ментовские войны» «Ох, какой размах»: Устюгов и Безруков встретились в новой исторической драме на 8 серий — это вам не «Ментовские войны» Читать дальше 21 февраля 2026
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» «Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» Читать дальше 20 февраля 2026
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Читать дальше 20 февраля 2026
«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7 «Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7 Читать дальше 19 февраля 2026
«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК «Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше