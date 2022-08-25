Позорный провал: за что российские зрители возненавидели «Дом дракона» с первой серии

Премьера пилотной серии «Дома дракона» выдалась по-настоящему громкой. За спин-оффом «Игры престолов» наблюдали зрители по всему миру и ставили рекорды по просмотрам. Но у фанатов произведений Джорджа Мартина, по роману которого и был снят сериал, нашлось немало претензий к создателям «Дома дракона». В Сети уже подсчитали огрехи первой серии, которые кажутся серьезными ошибками шоураннеров.

Зрители обратили внимание, что драконы в некоторых сценах приземляются прямо посреди довольно оживленных улиц: никто не стремится в страхе убежать или хотя бы убрать всевозможные повозки, которые может растоптать мощный зверь.

«Погрешность приземления никто не учитывает», — иронично отметили на YouTube-канале XAVELAR .

Король Визерис в эпизоде показал себя довольно слабым человеком. Например, на его Железном троне может посидеть любой желающий, чем и пользуется брат Деймон. Этот герой тоже ведет себя противоречиво: на рыцарский поединок он выходит в открытом шлеме, который больше нужен для боев на мечах. А когда он ведет стражу на борьбу с преступниками, то оказывается, что все они буквально сосредоточены на одной улице.

Эти странные несостыковки уже стали причиной для того, чтобы некоторые российские зрители возненавидели «Дом дракона» с первой серии. По мнению интернет-пользователей, сериал не выдерживает сравнения с легендарной «Игрой престолов».