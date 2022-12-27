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Позорный ляп, который в «Великолепном веке» заметили лишь самые внимательные

27 декабря 2022 10:15
Позорный ляп, который в «Великолепном веке» заметили лишь самые внимательные

Создатели сериала не позаботились о достоверности сериала.

Сериал «Великолепный век» покорил сердца миллионов зрителей и до сих пор считается одним из главных проектов Турции. Поклонники с замиранием сердца наблюдали за развитием истории Хюррем-султан и Сулеймана, но мало кто из них замечал ляпы, которые позволили себе создатели сериала.

Как оказалось, художники по костюмам упустили одну значительную деталь. Они позволили актрисе Нур Феттахоглу, которая исполняла роль Махидевран-султан, оставить свой французский маникюр. И именно поэтому в кадре ее героиня блистает ухоженными ногтями, что во времена сюжета сериала было абсолютно невозможным: появился такой вид маникюра в США лишь в конце прошлого века.

Внимательные поклонники не оставили без комментариев оплошность создателей. Они осудили художников по костюмам, а некоторые признались, что после того, как заметили этот ляп, сериал перестал быть интересен.

Позорный ляп, который в «Великолепном веке» заметили лишь самые внимательные

«С таким-то ляпом опозорились», «Прозевали!», «Вот смех», — пишут пользователи Сети.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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