Позорный ляп, который в «Великолепном веке» заметили лишь самые внимательные

Сериал «Великолепный век» покорил сердца миллионов зрителей и до сих пор считается одним из главных проектов Турции. Поклонники с замиранием сердца наблюдали за развитием истории Хюррем-султан и Сулеймана, но мало кто из них замечал ляпы, которые позволили себе создатели сериала.

Как оказалось, художники по костюмам упустили одну значительную деталь. Они позволили актрисе Нур Феттахоглу, которая исполняла роль Махидевран-султан, оставить свой французский маникюр. И именно поэтому в кадре ее героиня блистает ухоженными ногтями, что во времена сюжета сериала было абсолютно невозможным: появился такой вид маникюра в США лишь в конце прошлого века.

Внимательные поклонники не оставили без комментариев оплошность создателей. Они осудили художников по костюмам, а некоторые признались, что после того, как заметили этот ляп, сериал перестал быть интересен.