Позорный ляп, который в «Коте Леопольде» заметили единицы: тень на репутации мультипликаторов

Даже в самые качественные мультфильмы порой прокрадываются ляпы. Аниматоры работают в команде, и порой из-за недостаточно согласованной работы или невнимательности одного из художников в финальной ленте всплывают досадные промахи. Именно это произошло с популярным советским мультиком про кота Леопольда.

В одном из выпусков есть целая сцена, в которой количество огрехов достигает невероятных масштабов — таких, что все происходящее начинает путаться. Неугомонные мышата исписывают дом доброго кота нехорошими словами, но миролюбивый Леопольд закрашивает их без возмущений. Но содержание надписей на стене почему-то постоянно меняется. Грызуны называют беднягу то усатым крокодилом, то лопухом, то козлом — все это появляется в разных сочетаниях и даже написано различным почерком.

Есть проблемы и с самим домом. Крыша его явно держится на честном слове и постоянно съезжает то в одну сторону, то в другую. А с кисточкой и свежей краской происходит настоящая магия. Окрашенные фрагменты произвольно меняют положение без связи с движениями кисти. Кажется, при сдаче этой серии мультипликаторов сильно поджимали сроки, ведь они не заметили такие грубые ошибки.