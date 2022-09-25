Позорный ляп или гениальная идея: вот зачем вампир-качок из саги «Сумерки» носил с собой пакет с вареными яйцами

Фильм «Сумерки» полюбили миллионы девочек по всему миру, но столько же у франшизы было и ненавистников. Ляпы и логические ошибки в картине до сих пор не дают покоя пользователям сети.

Фанаты обратили внимание, что накаченный вампир Эмметт, в исполнении актера Келлана Латса, носит с собой в школу прозрачный пакет с 11 куриными яйцами. Но зачем ему яйца, если вампиры не едят человеческую еду?

Вероятно, это маскировка. Вампиры семейства Калленов делают вид, что они простые смертные и у них обычные человеческие привычки. Вот и Эмметт мог носить с собой яйца, чтобы быть похожим на накаченных мужчин, которые потребляют много белка. Правда, 11 яиц – это все равно слишком много, даже для качков.