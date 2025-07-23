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Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане

23 июля 2025 15:13
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане

Причем сам актер отыграл в картине отлично, но больше там хвалить нечего.

Дэниелу Рэдклиффу — 36. Уже целых 14 лет как он покинул Хогвартс, а зрители так и продолжают с интересом следить за его жизнью после роли мальчика, который выжил. Сегодня будут вспоминать «Рога», «Пушки Акимбо» и «Человека — швейцарский нож»: мол, не только волшебную палочку умеет держать. Но в день рождения приятно не только хвалить, но и напоминать: да, он был в фильме, который смотреть больнее, чем видеть, как убивают Добби.

Речь об «Опасном задании» 2018 года, который умудрился провалиться по всем фронтам. IMDb — 3.6, «Кинопоиск» — 4.5, Rotten Tomatoes — 25% от критиков и унизительные 11% от зрителей. А ведь завязка-то интригует.

Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане

Бывший военный, наркокурьер с самолетом, двойная игра с картелем и агентами DEA — все, как любит Голливуд. Но вместо напряженного триллера получилась однообразная тягомотина, в которой 80% экранного времени Рэдклифф просто сидит в кабине и отвечает на телефонные звонки.

От жены, от наркоторговца, от СТРАХОВОЙ. Безлимитные звонки — лимитированный сюжет.

И пресса не церемонилась:

«Это череда бессмыслицы, в которой даже попытки создать драму вызывают не сопереживание, а смех».

Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане

Сам Рэдклифф, к слову, делает, что может: его стараются хвалить даже в разгромных рецензиях. Но все тщетно — ни один, пусть даже бывший мальчик, который выжил, не спасет сюжет, где кульминация — это отключенный телефон.

У фильма нет драйва, нет визуального языка, нет минимального уважения к жанру. Даже попытки скопировать удачные западные боевики заканчиваются тем, что зритель просто ждет финальных титров, как «Авада Кедавры» во второй части «Даров смерти».

Ранее мы писали: Поттер и Грейнджер отвернулись от Роулинг: Малфой раскрыл свое отношение к писательнице после «отмены»

Фото: Кадр из фильма «Опасное задание» (2018)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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