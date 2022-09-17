Позорное клеймо, о котором молчали годами: что известно о внебрачном сыне Гафта

Они познакомились лишь спустя много лет.

Личная жизнь знаменитого актера Валентина Гафта была трагичной. Его единственная дочь, Ольга Елисеева, покончила с собой в 2002 году. Но род покойного артиста продолжается, ведь у него есть внебрачный сын.

Впервые Гафт встретился со своим внебрачным сыном Владимиром в 2014 году в программе «Сегодня вечером». Роман актера с матерью его сына, Еленой Никитиной, был короткий. О существовании наследника Гафт узнал лишь тогда, когда мальчику исполнилось три года.

Но увидеться отец и сын не успели, ведь мама увезла Вадима в Бразилию.

Повзрослевшей сын Гафта до сих пор живет в Бразилии. Там же родился и внук знаменитого актера – Валентин, названный в честь деда.