Позорит Пугачеву: только посмотрите, что вытворяет молодая жена Преснякова (пикантное видео)
Уберите детей от экранов.
Никита Пресняков не доглядел за своей красавицей-женой Аленой Красновой. Супруга музыканта напрочь позабыла о чувстве стеснения и о том, как подобает вести себя замужней даме.
Возлюбленные почти год живут в Лос-Анджелесе, где каждый занимается своим делом. Внук Аллы Пугачевой зарабатывает клипмейкерством, а его благоверная устраивает модные съемки и фотосессии, результат которых показывает в социальных сетях.
Новая публикация блогера оказалась слишком горячей — где-то в Израиле сгорела со стыда одна Примадонна российской эстрады. Модель в откровенном платье красовалась перед камерой на пляже, принимая соблазнительные позы. Красавица-блондинка не надела нижнее белье и обнажила на публику все свои прелести. Сказать, что видео получилось пикантным, значит, ничего не сказать.
Главное, что подписчики пришли в дикий восторг, увидев, как светская львица позорит Аллу Борисовну. Многие отметили, как красива и привлекательна избранница певца.
«Вау, богиня», «Ты сексуальна и знаешь об этом», — написали фанаты в комментариях.