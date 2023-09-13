Позорит Пугачеву: только посмотрите, что вытворяет молодая жена Преснякова (пикантное видео)

Никита Пресняков не доглядел за своей красавицей-женой Аленой Красновой. Супруга музыканта напрочь позабыла о чувстве стеснения и о том, как подобает вести себя замужней даме.

Возлюбленные почти год живут в Лос-Анджелесе, где каждый занимается своим делом. Внук Аллы Пугачевой зарабатывает клипмейкерством, а его благоверная устраивает модные съемки и фотосессии, результат которых показывает в социальных сетях.

Новая публикация блогера оказалась слишком горячей — где-то в Израиле сгорела со стыда одна Примадонна российской эстрады. Модель в откровенном платье красовалась перед камерой на пляже, принимая соблазнительные позы. Красавица-блондинка не надела нижнее белье и обнажила на публику все свои прелести. Сказать, что видео получилось пикантным, значит, ничего не сказать.

Главное, что подписчики пришли в дикий восторг, увидев, как светская львица позорит Аллу Борисовну. Многие отметили, как красива и привлекательна избранница певца.