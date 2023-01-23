Позорит образ принцессы Дианы: не поверите, как уборщица заработала миллионы

В это трудно поверить, пока не увидишь собственными глазами.

Лорен Спенсер — самая обыкновенная дама родом из Великобритании, но с крайне необычной внешностью. Если говорить конкретно, то она практически вылитая принцесса Диана.

И, пожалуй, женщина нашла самый экстравагантный способ реализовать свою схожесть. Лорен по совету друзей загрузила свои фото на сайт для взрослых и оказалась востребована настолько, что стала получать регулярные заказы на свой «контент». В частности, за последний год британка заработала более 200 тысяч фунтов на тех, кто неровно дышит к принцессе. А фантазии порой бывают, что называется, нескромные.

Забавно то, что прежней работой Спенсер была уборка помещений. С уверенностью можно сказать, что звезда сайтов для взрослых больше за швабру и пылесос точно не возьмется. Ну, разве что какой-нибудь щедрый клиент об этом попросит.

Кстати, муж даму абсолютно поддерживает и гордится ей. Таким образом супруги планируют накопить средства на всю оставшуюся жизнь.