«Позорище»: странности с наследством Пономаренко не дают людям покоя

Юморист Александр Пономаренко ушел из жизни в конце прошлого года. У артиста был рак желудка, за его жизнь врачи боролись до последнего. Во время болезни юмориста его семья рассказывала о дорогостоящем лечении, на которое приходится брать кредиты. Звучали суммы в десятки миллионов рублей, необходимые на препараты и медицинскую помощь за границей.

Деньги собирали всем миром, даже обычные люди переводили пожертвования для Александра Пономаренко. Сбору активно помогал известный телеведущий Андрей Малахов. Но теперь ситуация в корне изменилась. Минуло полгода с момента смерти артиста, и его родственники ходят по различным шоу, обвиняя друг друга из-за наследства, о котором говорят как о многомиллионном.

С одной стороны оказались еще один брат Валерий Пономаренко и мама юмориста, с другой — его вдова и дети. Поклонники недоумевают, из-за чего мог возникнуть конфликт, если, по словам все тех же членов семьи, все средства ушли на лечение, а после смерти Александра остались лишь одни долги? А если же деньги были, то зачем организовывали все сборы? Не их ли сейчас делят нечистые на руку родственники юмориста?