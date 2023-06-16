«Позорище»: Орбакайте потерпела оглушительное фиаско в России
Разочарованию поклонников нет предела.
Кристина Орбакайте не учится даже на собственных ошибках. Артистка снова ввязалась в авантюру, но ни к чему хорошему это не привело.
Звезда в четвертый раз засветилась в комедии «Любовь-морковь». Новая часть носит название «Восстание машин». Певица предстала на экране все в том же образе: она сыграла мать и жену Марину Голубеву.
Предыдущие три части мало понравились публике. К тому же многие зрители в пух и прах критиковали игру дочери Аллы Пугачевой. Но Орбакайте на свой страх и риск продолжила работу над проектом — и потерпела оглушительное фиаско.
Россияне в ужасе от премьеры, а в особенности от наследницы Примадонны. Интернет-пользователи не оценили сюжет картины, рейтинги которой оставляют желать лучшего, и драматический талант актрисы.
«Я в шоке. Это что было? Позорище», «Кто придумывает такую чушь собачью?», «Героиня Орбакайте бесит», — пишут в Сети.