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«Позорище»: Орбакайте потерпела оглушительное фиаско в России

16 июня 2023 08:30
«Позорище»: Орбакайте потерпела оглушительное фиаско в России

Разочарованию поклонников нет предела.

Кристина Орбакайте не учится даже на собственных ошибках. Артистка снова ввязалась в авантюру, но ни к чему хорошему это не привело.

Звезда в четвертый раз засветилась в комедии «Любовь-морковь». Новая часть носит название «Восстание машин». Певица предстала на экране все в том же образе: она сыграла мать и жену Марину Голубеву.

Предыдущие три части мало понравились публике. К тому же многие зрители в пух и прах критиковали игру дочери Аллы Пугачевой. Но Орбакайте на свой страх и риск продолжила работу над проектом — и потерпела оглушительное фиаско.

Россияне в ужасе от премьеры, а в особенности от наследницы Примадонны. Интернет-пользователи не оценили сюжет картины, рейтинги которой оставляют желать лучшего, и драматический талант актрисы.

«Я в шоке. Это что было? Позорище», «Кто придумывает такую чушь собачью?», «Героиня Орбакайте бесит», — пишут в Сети.

Фото: GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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