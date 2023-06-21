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Позорище какое-то: Александрова и Васильев публично сели в лужу

21 июня 2023 17:15
Позорище какое-то: Александрова и Васильев публично сели в лужу

Звезды пошли на смелый эксперимент.

Марина Александрова и Антон Васильев стали супружеской парой в новом сериале «Открытый брак». После 20 лет жизни муж и жена охладели друг к другу и, чтобы спасти свои отношения, придумали такое, из-за чего волосы встают дыбом.

Супруги разрешили друг другу взаимные измены, хотя, стоит отметить, что герой Васильева и без того регулярно ходил налево. Зрителям предстоит узнать, чем же закончится смелый эксперимент, но пока россияне не в восторге от увиденного.

Актеры публично сели в лужу: многие посчитали, что сериал опозорил их на всю страну. Одним не понравились задумка проекта и сюжет, а другим — неумелая игра звезд.

«Муть полнейшая, кому этот бардак может понравиться? После Невского эта роль для Васильева просто деградация какая-то», «Совершенно неправдоподобно. Очередная искусственная и фальшивая история», — возмущаются в Сети.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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