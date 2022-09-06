Позорище: как в Голливуде опростоволосились из-за «русских»

В 2004 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Терминал». Согласно сюжету, главный герой Виктор в исполнении Тома Хэнкса — уроженец восточноевропейской страны Кракозии, где произошел переворот, из-за которого мужчина и застрял в аэропорту. На этом в итоге основана вся история.

Как утверждается в появляющемся в кадре водительском удостоверении, герой Хэнкса родился в белорусском Гомеле. Интересно, что это не бутафорские права, а самые настоящие, выданные на имя Гуліной Гульнары Надыраўны, которая за несколько лет до того эмигрировала с родителями в Соединенные Штаты. Но, как они попали в руки съемочной группы, до сих пор никому не известно.

Да и в целом с Беларусью и ее жителями в Голливуде обходятся весьма вольно и странно. Так, в картине «Турист» киллеры, которые идут по следу Джоли и Деппа, почему-то весь фильм обмениваются исключительно фразами на белорусском.

А герой Джона Траволты из ленты «Пароль: меч-рыба» и вовсе бравирует тем, что может спокойно приобрести в Минске ядерные боеголовки «по 40 миллионов за штуку», да еще со скидкой.