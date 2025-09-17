«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала

Владимиру Меньшову, гению, подарившему нам один из главных советских фильмов всех времен, сегодня могло бы исполниться 86. Режиссер прославился железным терпением, но на съемках идиллической «Москвы слезам не верит» кипели настолько нешуточные страсти, что даже ему пришлось дать слабину! И главной бунтаркой оказалась Ирина Муравьева.

Представьте: Меньшов, педантичный до мелочей, лично утвердил всем героиням высокие прически «бабетта».

Но стоило режиссеру отвлечься, как Муравьева распустила локоны и явилась на площадку со своим «видением» образа. Тихий и спокойный Меньшов «взорвался» так, что съемки встали!

Он выгнал актрису из павильона и заставил переделывать прическу. Работать начали только глубокой ночью. А потом был скандал посерьезнее.

Знаменитая сцена в душевой, где подруги стирают белье. Меньшов требовал оголить их по пояс, чтобы добавить фильму жизненной правды и смелости. Но Муравьева наотрез отказалась обнажаться, кричала и в кадре стирала, судорожно прикрываясь руками.

«Это было самое страшное в моей жизни! Я стирала — вот так, сжав руки у груди. Меньшов говорил мне: “Опусти руки!” Но господь есть на свете. В пленке был брак. Так что позора удалось избежать!», — объясняла актриса на шоу «Сегодня вечером».

Вот таким непростым, но гениальным был путь к оскаровскому триумфу. И эти истории лишь доказывают: иногда режиссеру, чтобы создать шедевр, порой нужно даже наорать на собственных актеров.

Ранее мы писали: «Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули