«Позора удалось избежать»: Муравьева обрадовалась, когда эту сцену вырезали из «Москва слезам не верит»

Один технический сбой избавил Ирину Муравьеву от сцены, которую она считала постыдным.

Советский фильм «Москва слезам не верит» сделал Ирину Муравьеву звездой и принес Государственную премию СССР. Но за успехом скрывается момент, о котором актриса вспоминала с содроганием.

Сцена под душем

В одной из сцен трех подруг, главных героинь картины, должны были снимать под душем, раздетыми до пояса и стирающими белье, пишет «Комсомольская правда». Муравьева признавалась, что сопротивлялась до последнего и буквально кричала, что не будет сниматься в таком виде.

«Я кричала, что не буду делать этого. Уже Вера и Рая стояли и ждали меня. Это было самое страшное в моей жизни!» - вспоминала Ирина Муравьева.

«Господь бог есть на свете»

Актриса рассказывала, что снималась, прикрывая грудь руками, а режиссер Владимир Меньшов требовал убрать их:

«Меньшов говорил мне: «Опусти руки!» Но господь бог есть на свете. В пленке был брак. Так что позора удалось избежать!»

В итоге сцена не вошла в финальный монтаж. Муравьева позже говорила, что сам фильм сразу считала шедевром, но свою Людмилу не любила - слишком резкой и неприятной она казалась ей на экране.