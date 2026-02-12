Оповещения от Киноафиши
«Позора удалось избежать»: Муравьева обрадовалась, когда эту сцену вырезали из «Москва слезам не верит»

12 февраля 2026 16:11
«Москва слезам не верит»

Один технический сбой избавил Ирину Муравьеву от сцены, которую она считала постыдным.

Советский фильм «Москва слезам не верит» сделал Ирину Муравьеву звездой и принес Государственную премию СССР. Но за успехом скрывается момент, о котором актриса вспоминала с содроганием.

Сцена под душем

В одной из сцен трех подруг, главных героинь картины, должны были снимать под душем, раздетыми до пояса и стирающими белье, пишет «Комсомольская правда». Муравьева признавалась, что сопротивлялась до последнего и буквально кричала, что не будет сниматься в таком виде.

«Я кричала, что не буду делать этого. Уже Вера и Рая стояли и ждали меня. Это было самое страшное в моей жизни!» - вспоминала Ирина Муравьева.

«Позора удалось избежать»: Муравьева обрадовалась, когда эту сцену вырезали из «Москва слезам не верит»

«Господь бог есть на свете»

Актриса рассказывала, что снималась, прикрывая грудь руками, а режиссер Владимир Меньшов требовал убрать их:

«Меньшов говорил мне: «Опусти руки!» Но господь бог есть на свете. В пленке был брак. Так что позора удалось избежать!»

В итоге сцена не вошла в финальный монтаж. Муравьева позже говорила, что сам фильм сразу считала шедевром, но свою Людмилу не любила - слишком резкой и неприятной она казалась ей на экране.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
