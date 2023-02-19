Позора не замечали 20 лет: нелепая ошибка в песне группы «Премьер-министр»

Группа «Премьер-министр» представила свою композицию «Два бриллианта» в начале 2000-х. Романтичная песня мгновенно полюбилась слушателям всей страны, а каждая поклонница считала, что музыканты поют именно про нее. Однако никто из фанатов не догадывался, какую нелепую ошибку допустили авторы песни.

Так, в припеве композиции лирический герой песни делает комплимент девушке, которую описывает. Он указывает, что ее глаза равны трем каратам каждый, подразумевая их красоту и ценность. Однако на самом деле в каратах изменяется вес драгоценного камня. И три карата равны всего лишь 0,6 грамма.

Таким образом, героиня композиции являлась обладательницей весьма маленьких глаз, ведь средняя масса глаза около 8 граммов. Авторы текста допустили комичную ошибку, о которой на протяжении долгих лет не догадывались даже преданные поклонники группы.