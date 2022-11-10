Позор советского кино: тотальный дефицит сказался на фильмах про «иностранцев»

«Французский налет» царил над советским кинематографом в 70-е годы. Режиссеры брались экранизировать известные книги зарубежных авторов, которыми зачитывались граждане СССР. И даже в фильмы без литературных источников иногда проникали любопытные отсылки к ним.

Именно так получилось со знаменитой песней «Женюсь» из ленты «Соломенная шляпка» 1974 года. Разучивая текст композиции Исаака Шварца на стихи Булата Окуджавы, Андрей Миронов постоянно путался во французских именах девушек. Если Иветту и Жоржетту актер еще мог запомнить, то остальные просто выпадали из его головы. Из-за дефицита зарубежных поездок в то время такие имена казались непривычной редкостью.

В один момент отчаявшийся Миронов просто начал называть слова, пришедшие ему на ум. Среди них были Гризетта и Лизетта, Финетта и Мюзетта. Поклонники творчества Александра Дюма без труда припомнили в них клички любимых лошадей Портоса, которые он перечислял в своем завещании. В итоге Миронову разрешили оставить эти имена, чтобы дополнительно не осложнять работу над ролью.