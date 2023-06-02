Позор скрыть не удалось: пикантные игры Королевой с другом семьи слили в Сеть

31 мая, в день своего рождения, Наташа Королева получила удар в спину от друга семьи. Юморист Владимир Винокур слил в соцсети скандальные фото, где он запечатлен вместе с певицей. Снимки возмутили фанатов Королевой до глубины души.

75-летний артист без зазрения совести поделился целой серией архивных кадров, на которых Наталья предстает не в самом лучшем виде. На одном пикантном фото Владимир Натанович нескромно прильнул к полуобнаженной груди Королевой. На другом, уже более целомудренном, снимке артистка запечатлена на лыжной прогулке. Здесь на ней нет макияжа, и в целом выглядит она как нелепый подросток в чудаковатой одежде.

Пользователи Сети обрушились на Винокура с гневом, ведь она показал их любимую артистку в неприглядном виде, да еще и в день ее 50-летия.

«Зачем было именно сегодня это выкладывать?», «В день рождения можно было и скромнее контент публиковать», — написали поклонники именинницы.

Кто-то даже посчитал, что артист умышленно унизил Королеву. Как бы то ни было, но давний позор певицы теперь обсуждает вся страна.