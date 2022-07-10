«Позор!»: пристыженный Харатьян сделал признание
Актера принимали не за того, кем он являлся.
Дмитрий Харатьян поделился, почему быстрая слава после фильма «Розыгрыш» тяготила его настолько, что после окончания школы он отправился не в театральное училище, в геологоразведку в пустыню.
Кроме того, что это было полное романтики приключение, Дмитрий отметил, что просто не поступил с первого раза:
«Я ведь первый раз не поступил, потому что был не готов. Я ни одного произведения до конца не мог [осилить], настолько был безграмотен, был полным неучем. По школьной программе я ни одного стихотворения Пушкина не знал: не то что наизусть, не знал, как они называются! Я не знал, что есть "Евгений Онегин". Позор!»
При этом Харатьян почти воплотил образ великого поэта на экране в фильме Марлена Хуциева. Актер и сам удивлялся тому, как в нем разглядели подходящий типаж, но режиссер стоял на своем.
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«В течение года шаг за шагом, проба за пробой Марлен Мартынович и меня почти убедил в том, что я могу это сыграть. И даже худсовет студии! Но потом началась борьба, в результате которой он фильм так и не снял», — рассказал актер в программе «Он и она».