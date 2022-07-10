«Позор!»: пристыженный Харатьян сделал признание

Дмитрий Харатьян поделился, почему быстрая слава после фильма «Розыгрыш» тяготила его настолько, что после окончания школы он отправился не в театральное училище, в геологоразведку в пустыню.

Кроме того, что это было полное романтики приключение, Дмитрий отметил, что просто не поступил с первого раза:

«Я ведь первый раз не поступил, потому что был не готов. Я ни одного произведения до конца не мог [осилить], настолько был безграмотен, был полным неучем. По школьной программе я ни одного стихотворения Пушкина не знал: не то что наизусть, не знал, как они называются! Я не знал, что есть "Евгений Онегин". Позор!»

При этом Харатьян почти воплотил образ великого поэта на экране в фильме Марлена Хуциева. Актер и сам удивлялся тому, как в нем разглядели подходящий типаж, но режиссер стоял на своем.

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«В течение года шаг за шагом, проба за пробой Марлен Мартынович и меня почти убедил в том, что я могу это сыграть. И даже худсовет студии! Но потом началась борьба, в результате которой он фильм так и не снял», — рассказал актер в программе «Он и она».