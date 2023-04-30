«Позор»: популярный советский фильм ненавидят в США по странным причинам

Сказка Александра Роу «Морозко» увидела большие экраны в середине 60-х. Советские поклонники остались в восторге от изобретательной картины, но американские зрители были противоположного мнения.

Как признаются пользователи Сети, сказка «Морозко» напугала их каждым кадром. Они совсем не оценили волшебные образы, яркие спецэффекты, и даже сам сюжет показался пугающим и «вредным» для подрастающего поколения.

«Содержание фильма ужасно. Этот фильм — просто позор», «Это ужасный фильм. В нем нет абсолютно никакого смысла!», «Поверьте мне, этот фильм причиняет людям боль. Держитесь подальше», — считают пользователи портала IMDb.

При этом зрителей не смутили и восторженные оценки звезд Голливуда. Например, Стивен Спилберг осыпал сказку Роу комплиментами, а Консультативный совет по кинематографии США вручил фильму награду Award of Excellence, оценив сценарий. Несмотря на это, рядовой зритель продолжает ругать картину, а самые радикальные предлагают даже запретить детям смотреть «Морозко».