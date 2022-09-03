Позор, о котором молчали годами: что скрывала от народа главная красавица СССР Наталья Фатеева

В СССР Наталья Фатеева была секс-символом, а сейчас ведет одинокий затворнический образ жизни. Дети и внуки не спешат общаться с актрисой.

87-летняя Фатеева давно не общается с родными детьми и даже не пускает их на порог своей пятикомнатной квартиры. «Starhit» рассказывает, что Наталья Фатеева никогда не любила своих детей – они мешали ей строить карьеру. Сына Владимира от брака с режиссером Владимиром Басовым и дочь Наталью от космонавта Бориса Егорова воспитали родители Фатеевой.

Не растопили сердце актрисы и внуки.

Когда 16-летняя Наталья родила сына, Наталья Фатеева уговорила ее оставить ребенка в роддоме – мальчика взяли на воспитание родители несостоявшегося жениха Наташи. Неудивительно, что внук с Фатеевой контактов не поддерживает.

Личная жизнь Натальи Фатеевой также не сложилась. Актриса трижды была замужем и сравнивали свои браки с советскими пятилетками: «три года любила, два — терпела».

Сын Фатеевой рассказывает, что его звездной маме «никто не нужен» и что отдушину она находит лишь в бездомных кошках: