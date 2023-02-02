Позор на всю жизнь за копейки: вы изумитесь, сколько платят героям «Пусть говорят»

Шоу «Пусть говорят» выходит на российские экраны уже больше 20 лет. Практически в каждом выпуске зрителям рассказывают о скандальных и резонансных историях знаменитостей или обычных россиян. И все участники появляются в программе за определенный гонорар.

Поклонники шоу уверены, что продюсеры платят огромные суммы, из-за которых участники и соглашаются представлять свою жизнь на суд общественности. Однако на самом деле это далеко не так. Так, стандартная ставка составляет 5 000 рублей, но может вырасти до 50 000. Если же выпуск оказался популярным, а продюсеры решили снять серию передач, то зарплата составит уже максимум 400 000. Помимо этого, героям оплачивают проезд до столицы и обратно и жилье. Массовка же получает намного меньше: зрителям, сидящим в студии, платят от 500 до 1 500 рублей.

Большие зарплаты предусмотрены для знаменитостей, которые также часто оказываются в студии. Откровенные звезды могут рассчитывать на гонорар в размере от 50 000 до 1 миллиона рублей в зависимости от статуса и скандальности истории.

При этом, несмотря на такие низкие гонорары, «Пусть говорят» до сих пор остается одним из самых рейтинговых проектов отечественного телевидения.